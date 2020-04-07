Bakan Koca: "Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturuldu. Süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak."

-"Sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek düzeydedir."

-"Hastalığa karşı elimizde mevcut olan en büyük güç; izolasyon, sosyal mesafe kuralıdır."

-"Gerekli olduğunda her hastaya, hastanede tedavi ve yoğun bakım hizmeti verecek altyapımız var."

-"Son 24 saatte 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 725 oldu. 20 bin 23 test yapıldı, 3 bin 892 vaka tespit edildi."

-"Hasta sayısına göre kayıp oranlarımız sınırlı seyrediyor. Sağlık sistemimiz gücü hepimize güven verecek düzeydedir. Gerekli olduğunda her hastaya, hastanede tedavi ve yoğun bakım hizmeti verecek altyapımız var. Hastalığa karşı elimizde mevcut olan en büyük güç; izolasyon, sosyal mesafe kuralıdır."