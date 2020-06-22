Bakan Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti - Son Dakika

Bakan Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti

Bakan Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti Toplum Bilimleri Kurulu toplantısında YKS'ye girecek öğrenciler konuşuldu Toplum Bilimleri Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Bakan Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti Toplum Bilimleri Kurulu toplantısında YKS'ye girecek öğrenciler konuşuldu ANKARA - Toplum Bilimleri Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Görüşmede, YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi ve alınabilecek ek tedbirler konuşuldu. Korona virüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulu'nun toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramına yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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