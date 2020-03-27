Bakan Koca: Toplumun güç kazandığı döneme girdik - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede toplumun güç kazandığı bir döneme girdiklerini söyledi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde toplumun güç kazandığı bir döneme girdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulumuzun önerdiği yaklaşımı da değerlendirerek yeni kararlar açıkladı. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" dedi