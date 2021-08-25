Bakan Koca, Trabzon ve Bursa'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı - Son Dakika

Bakan Koca, Trabzon ve Bursa'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon ve Bursa'da aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon ve Bursa'da aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon'un aşılanmada "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini belirtti. Paylaşımında, Karadeniz sahilinin boydan boya mavi olduğunu belirten Koca, "Daha güzel günler göreceğiz Trabzon, motorları maviliklere süreceğiz. İlk doz aşı oranında yüzde 75'i aşan Trabzon'a saygılar." ifadesini kullandı. Bursa'nın da mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildiren Koca, "Yeşil Bursa mavi oldu. Yüzde 75'i aşan ilk doz aşı oranıyla hangi şehir olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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