Son Dakika Haberleri: Bakan Koca, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşunu kutladı
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Bakan Koca, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşunu kutladı

43 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kara Kuvvetlerinin 2228'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Koca, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşunu kutladı, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kara Kuvvetlerinin 2228'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Koca, resmi Twitter hesabından "Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Şanlı mazisi sayısız zaferlerle dolu, dünyanın en saygın ordularından biri olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
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