Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü açıkladı! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te yaptığı açıklamada, Avrupa'da vaka artışını ciddi şekilde etkileyen Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğünü ifade etti.

"VATANDAŞLARIMIZ TEDİRGİN OLMASIN"

Bakan Koca, "Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif. Ayaktan takip edilen herhangi bir sorunu olmayan hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omicron varyantı ile ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Biz özellikle bu varyantla ilgili bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin virülansının ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşımızın sadece özellikle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tedbirlere devam etmesini istiyoruz" dedi.

Bünyesinde çok sayıda mutasyon barındırdığı için "süper varyant" olarak adlandırılan Omicron, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildi ve birçok ülkeye yayıldı. Varyant nedeniyle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika`da bir dizi seyahat kısıtlaması yeniden başlatıldı.

OMICRON VARYANTININ BELİRTİLERİ NELER?

Halk sağlığı uzmanları Omicron varyantının 1-2 günlük kas ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük gibi belirtilerinin bulunduğunu; enfekte olanlardan bazılarının ise evde tedavi gördüğünü ifade ediyor.

"DAHA HIZLI YAYILDIĞINA DAİR KANIT YOK"

Uzmanlar, Omicron'un Delta varyantından daha bulaşıcı veya ciddi hastalığa neden olma olasılığını artırabilecek çok sayıda mutasyon taşıdığını söylüyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü "Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına dair net kanıt yok" diyor. Bilim insanları, bilinen vakaların çoğu hala Güney Afrika`da yoğunlaştığından, varyantı erken tespit ettiklerini umuyor.

AŞI VARYANTA KARŞI KORUYOR MU?

Daha yüksek sayıda mutasyon, bir varyantı mutlaka daha ölümcül veya daha bulaşıcı hale getirmiyor. Ayrıca Omicron'un aşılara karşı tamamen dirençli olacağı anlamına gelmiyor. Yani varyantın kendisi, kovid-19 aşısı aldıktan sonra vücutta gelişen antikorlardan kaçmasını kolaylaştırabilecek birden fazla mutasyona sahip. Ancak aşılara karşı direnci henüz araştırılma aşamasında.

"AŞI KORUMA SAĞLIYOR"

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron varyantı nedeniyle paniğe gerek olmadığını açıkladı, " Aşı, ağır hastalık seyrine karşı koruma sağlıyor. Ağır hastalık seyrine de koruma sağladığı için bir güven sağlıyor" dedi.

ÜÇÜNCÜ DOZ DAHA ETKİLİ

Omicron varyantının iki doz BioNTech aşısı olanlarla üç doz aşı olanları nasıl etkilediğini incelediklerini anlatan Şahin, ilk verilerin üçüncü doz BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini ortaya koyduğunu söyledi.