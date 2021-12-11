Son dakika! Bakan Koca: Türkiye'de 6 kişide 'omikron' varyantı tespit edildi

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca 'omikron' varyantının Türkiye'de görüldüğünü belirterek "Bunlardan 1'i İstanbul 5'i İzmir'de.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca 'omikron' varyantının Türkiye'de görüldüğünü belirterek "Bunlardan 1'i İstanbul 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca Türkiye'de omikron varyantının görülüp görülmediğine ilişkin soru üzerine, 6 kişide omikron varyantına rastlandığını söyledi. Bakan Koca, "Türkiye'de 6 kişide Bakan Koca, "Türkiye'de 6 kişide Omicron varyantı görüldü. Bunlardan 1'i İstanbul, 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" diye konuştu. Bakan Koca ayrıca, 40 bin sağlıkçının atanmasına ilişkin rehberin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi. Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,



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