Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Türkiye'de son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277'ye çıktı.' - Son Dakika
Bakan Koca: "Türkiye'de son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277'ye çıktı."
6 saat önce
Bakan Koca: "Türkiye'de son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277'ye çıktı.
Bakan Koca: " Türkiye'de son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277'ye çıktı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:58 Kaynak: İHA
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