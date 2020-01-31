Bakan Koca: "Türkiye'de şuana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hastamız olmadı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Türkiye'de şuana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hastamız olmadı' - Son Dakika

Bakan Koca: "Türkiye'de şuana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hastamız olmadı"

6 saat önce

Bakan Koca: "Türkiye'de şuana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hastamız olmadı"

Bakan Koca:

Bakan Koca: " Türkiye'de şuana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hastamız olmadı" - ANKARA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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