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Bakan Koca: "Türkiye'de şuana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hastamız olmadı"
6 saat önce
Bakan Koca: "Türkiye'de şuana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hastamız olmadı"
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
Bakan Koca: " Türkiye'de şuana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hastamız olmadı" - ANKARA
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