Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye kontrolü ele alan virüsün önünü keseceğimize inanıyoruz. İlk 2 vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Aynı temas çevresi ve aynı aile içerisinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım. Üzüntümüzü azaltan sağduyu temin eden de bir realite var. Tanımlı çevre içinde olduğunu söylemek istiyorum. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı" dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise ceza infaz kurumu bünyesinde alınan tedbirler hakkında bilgi verirken, cezaevlerindeki tüm görüşlerin 2 hafta süreyle ertelendiğini açıkladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Sağlık Bakanlığı ana binasında bir basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı Koca, "Kesin olarak bekleniyordu diyemeyiz fakat virüsü yurtdışı üzerinden alan hastamızın temas içerisinde olduğu çevreyi, sonuç böyle olacak varsayımıyla en başta gözetim altına almış, olası bulguları takibe başlamıştık. Yeni vaka bu çemberin içerisinde yer almaktadır. Tüm değişkenlerin olası tüm temasların tespiti kuşkusuz mümkün değil. Fakat bu 2 vakanın belirli bir sınır içerisinde ortaya çıktığını ifade etmek istiyorum. Bu bilgiden varacağımız sonuç açıktır. Mücadelemizin bir üstünlüğü var. Mevcut tabloda yayılımın olası sınırlarını biliyoruz. Başarımız tek tek hasta veya şüphelilerin izole etmenin ötesine gidebilir. 10 Mart itibariyle olayın Türkiye'deki seyri eldeki verilere göre diğer ülkelere kıyasla bir avantaj sunmaktadır. Tedirgin olmamalıyız. Sağduyulu ve rasyonel olmalıyız. Bulaşıcı bir hastalıkla duygular değil ancak akıl mücadele edebilir" dedi.

BAKAN KOCA: YURT DIŞINDAN GELENLER 14 GÜN İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirleri paylaşan Bakan Koca, "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Mesai saatleri dışında sadece bir kişiye izin verilecek. İlaçlarını raporla alan yaşlılarımız rapor süresi dolduğunda hastaneye tekrar başvurmadan ilacını doğrudan alabilmesiyle ilgili Aile ve Çalışma Bakanlığı ile de görüştük. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde bakanlık bunu devreye sokmuş olacak. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek. Bugün bu anlamda bir genelge de yayımlanmış oldu. Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya da kapalı toplantı, kongre ve konferans gibi etkinlikleri geçici bir süreyle ertelemiş oluyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına gitmeden yurtdışından gelenlerin 14 gün idare izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan da bir karar bugün çıkmış oldu" diye konuştu.

'ALO 184 SABİM' KORONA DANIŞMA HATTINA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Bakan Koca, alınan tedbirler çerçevesinde koronavirüs ile ilgili herhangi bir ihbarın daha hızlı şekilde değerlendirilebilmesinin amaçlandığını belirterek, "Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bunu SABİM Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık." ifadelerini kullandı.

'YURT DIŞINDA OLANLARIN DÖNMEK İÇİN ISRARCI OLMALARINI YANLIŞ BULUYORUZ'

Bu aşamada vatandaşların yurt dışına kesinlikle çıkmamalarını istediklerini kaydeden Fahrettin Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu son derece önemli. Bu dönemde vatandaşımızın yurt dışına mümkün mertebe çıkılmaması gerektiğini hassasiyetle ifade ediyoruz. Yurtdışında olanların ise dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Kendilerini bulundukları yerde koruma altına almalarını öneriyoruz. Yani evlerinde odalarını havalandırarak, dışarı çıkma zorunluluğu olursa o durumda da maskelerini takarak bu dönemi kendilerini izole ederek geçirmelerini öneriyoruz. Bunun kendileri için ülkemize gelmekten daha sağlıklı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle ne kapıları ne sınırları zorlamamız gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Zorunlu olarak geldiklerinde de 14 gün gözetim altında olabileceklerini biliyor olmalarını da özellikle söylemek istiyorum."

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Bakan Koca, Türkiye'de görülen yurtdışı temaslı ilk vakanın ardından virüsün hemen önünü kesecek tedbirleri aldıklarını belirterek, "Kıtadan kıtaya ülkeden ülkeye kontrolü ele alan virüsün önünü keseceğimize inanıyoruz. İlk 2 vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Aynı temas çevresi ve aynı aile içerisinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım. Üzüntümüzü azaltan sağduyu temin eden de bir realite var. Tanımlı çevre içinde olduğunu söylemek istiyorum. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı. Sonraki 4 vaka ilk tespitin hemen ardından izole edilen kişiler. 5 vakayla ilgili bu somut vakanın ardından Dünya Sağlık Örgütü son açıklamasında koronavirüsün bu dönemde 124 ülkeye yayıldığını duyurdu. Kobit-19'u pandemik hastalık yani küresel tehdit ilan etti. Biz de risk küresel derken hep buna dikkat çekiyordu" dedi.

BAKAN GÜL: CEZAEVLERİNDEKİ TÜM GÖRÜŞLER 2 HAFTAYLA ERTELENDİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle ceza infaz kurumuna girmeden önce alınan ilk kabul raporlarıyla birlikte bulaşıcı hastalık yönünden değerlendirilmesi, hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmaması, sağlık muayenesinden geçip tedavileri yapıldıktan sonra ceza infaz kurumuna alınması hususunda bir kararımız söz konusu. Açık ve kapalı tüm ceza evlerindeki görüşler 2 hafta süreyle ertelenmesi de karara bağlanmıştır. 2 hafta sonra durumun tekrardan değerlendirilip Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yine karara bağlanacaktır. Yabancı uyruklu olup yurt dışından gelenlerin de yapmak istedikleri ziyaretler süresiz olarak ertelenmiştir. 2 hafta süreyle açık ceza evinde kalanların özel izin hakları ertelenmiştir. Bu izinler bu süreçler bittikten sonra tekrar bu izin hakları hüküm ve tutuklara verilecektir. Bu haklar saklıdır. Dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması kararlaştırılmıştır. Ceza evlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odaları da 2 hafta süreyle kullanılması ertelenmiştir. Güvenlik ve hastalık durumları dışında Ceza infaz kurumuna 2 hafta süreyle nakiller ertelenmiştir. Duruşmalar ve diğer adli işlemler konusunda ivedi özelliği bulunmayanların da ertelenmesi hususunu yargı mensuplarının taktirine sunulması ve bu keyfiyetin HSK tarafından adli merci ve makamlarımızla paylaşılması da Bilim Kurulu'nun bir önerisi olarak ortaya çıkmıştır. Tüm bu tedbirler halkımızın müsterih olması adına alınan önlemlerdir" diye konuştu.

BAKAN TURHAN: 9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLAR DURDURULDU

Koronavirüsten dolayı okulların tatil edilmesinin duyurulmasıyla birlikte otogarlarda yolcu yoğunluğunun yaşanmaya başlandığına dikkat çeken Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan "İnsanlarımızın mağdur olmaması için D2 ve B2 belge sahipli araçlarında sefer yapmalarına izin verdik. Böylece de yoğunluğu ortadan kaldırmış olacağız. Ankara- İstanbul , İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hatlarında 13-14-15 Mart tarihlerinde ilave seferler koyduk. Ana hat ve bölgesel trenlerde ilave vagonlar koyuyoruz. Böylece YHT hatları ve bölgesel trenlerde 14 bin 350 ilave yolcu kapasitesi oluşturduk. Almanya İsveç ve Hollanda 'ya yapılan seferler yarın sabah saat 08.00 itibariyle 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır. Bu tarih Sağlık Bakanlığı'nın kararı ile ileriye veya geriye alınabilir. Bilim Kurulu'nun önerisi Sağlık Bakanlığı'nın kararları doğrultusunda uçak içi anonslar ile yolcu sağlık tanıtım kartlarının doldurulması dahil olmak üzere uyarıcı ve önleyici tedbirleri alıyoruz" dedi.

'BU YAKLAŞIMIN DOĞRU OLMADIĞI KANAATİNDEYİZ'

"Koronavirüs bulaşmış hastaların şehirlerini açıklayacak mısınız ?" sorusu üzerine Sağlık Bakanı Koca, şu cevabı verdi:

"Bulundukları şehri açıklayabiliriz ama burada önemli olanın bu hastaların izole olup olmadıklarının, tedavilerinin yapılıp yapılmadıklarının, karantina altına alınıp alınmadıklarının ve bununla ilgili herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu şehir bugün X şehir olabilir yarın başka şehir olabilir. Dolayısıyla her gün 'Bu şehirde de görüldü, burada oldu' gibi bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyiz."

HAM GÖRÜNTÜLER FTP'DEN GEÇİLDİ

Haber: Kaan ULU- Muhammed BAYRAM- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -