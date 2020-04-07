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Bakan Koca, "Türkiye'de (yoğun bakım doluluk oranı) yüzde 62-63'ü geçmedi.
6 saat önce
Bakan Koca, "Türkiye'de (yoğun bakım doluluk oranı) yüzde 62-63'ü geçmedi.
Bakan Koca, " Türkiye'de (yoğun bakım doluluk oranı) yüzde 62-63'ü geçmedi. Günler içerisinde aritmetik artan dolulukla karşılaşılır. Bizde daha stabil giden artış oranın giderek düştüğü önümüzdeki bir iki haftanın önemli olduğunu gördüğümüz tabloyla karşı karşıyız. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:08 Kaynak: İHA
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