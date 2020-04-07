Bakan Koca, " Türkiye'de (yoğun bakım doluluk oranı) yüzde 62-63'ü geçmedi. Günler içerisinde aritmetik artan dolulukla karşılaşılır. Bizde daha stabil giden artış oranın giderek düştüğü önümüzdeki bir iki haftanın önemli olduğunu gördüğümüz tabloyla karşı karşıyız. - ANKARA