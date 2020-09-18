Bakan Koca: "Türkiye genelinde erişkin yoğun bakım doluluk oranımız % 66" - Son Dakika

Bakan Koca: "Türkiye genelinde erişkin yoğun bakım doluluk oranımız % 66"

Ege Bölge İlleri Değerlendirme Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de Ege Bölge İlleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ege Bölge İlleri Değerlendirme Toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de Ege Bölge İlleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz."

Bakan Koca: Türkiye genelinde erişkin yoğun bakım doluluk oranımız % 66

Fahrettin Koca, Türkiye, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Türkiye genelinde erişkin yoğun bakım doluluk oranımız % 66' - Son Dakika

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