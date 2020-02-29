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Bakan Koca: Türkiye ile İtalya, Güney Kore ve Irak arasında gidiş-geliş tüm uçuşlar durdurulmuştur
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ile İtalya, Güney Kore ve Irak arasında gidiş-geliş tüm uçuşlar durdurulmuştur" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu gece yarısından itibaren Türkiye- İtalya, Türkiye- Güney Kore, Türkiye- Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:51
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