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Bakan Koca: "Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyalım
6 saat önce
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi. (6)
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