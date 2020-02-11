Bakan Koca: "Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyalım - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca: 'Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyalım - Son Dakika

Bakan Koca: "Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyalım

6 saat önce

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi. (6)

Bakan Koca: Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyalım

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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