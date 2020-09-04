Bakan Koca: "Türkiye olarak 1'inci dalganın 2'nci pikini yaşıyoruz" - Son Dakika

Bakan Koca: "Türkiye olarak 1'inci dalganın 2'nci pikini yaşıyoruz"

Bakan Koca: "Türkiye olarak 1'inci dalganın 2'nci pikini yaşıyoruz" "Diyarbakır'da mevcut 200 filyasyon ekibimizi hızla 385'e çıkardık" "Diyarbakır'da 3 hafta öncesine göre vaka oranında yüzde 49 düşüş var" "Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor, tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya...

Bakan Koca: "Türkiye olarak 1'inci dalganın 2'nci pikini yaşıyoruz"

"Diyarbakır'da mevcut 200 filyasyon ekibimizi hızla 385'e çıkardık"

"Diyarbakır'da 3 hafta öncesine göre vaka oranında yüzde 49 düşüş var"

"Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor, tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum"

DİYARBAKIR - Korona virüs vaka sayısında artış yaşanan illerin başında gelen Diyarbakır'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak 1'inci dalganın 2'nci pikini yaşıyoruz. Diyarbakır'da mevcut 200 filyasyon ekibimizi hızla 385'e çıkardık. Diyarbakır'da 3 hafta öncesine göre vaka oranında yüzde 49 düşüş var" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi toplantı gerçekleştirmek üzere Diyarbakır'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Burada valilik şeref defterini imzalayan Bakan Koca, daha sonra Vali Münir Karaloğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Bakan Koca, korona virüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulunda. Diyarbakır'a incelemelerde bulunmak için geldiklerini belirten Bakan Koca, "Korona virüs salgını, Diyarbakır'daki seyri ve ildeki sağlık yatırımlarımızdan öneli iki gündem maddemiz oldu. Sağlık hizmetlerimizin seyri, ihtiyaçları ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma ve istişare fırsatı bulduk. Köklü bir tarih ve kültür barındıran kadim şehir Diyarbakır tarımıyla, ticaretiyle, dinamik nüfusuyla büyüyen ve gelişen bir ilimizdir. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları da artmaktadır. Korona virüs salgınıyla birlikte bu ihtiyacın daha da büyüdüğünü gördük ve adımlarımızı buna göre atacağız. Az önceki görüşmemizde il valimizle il merkezimizde ve ilçelerimizde yapılmış yatırımlara rağmen Diyarbakır'ın ihtiyaç duyduğu ve projeye alınması düşünülen sağlık tesisleri hakkında detaylı değerlendirmelerimizi de yapmış olduk. Gün içerisinde incelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam bu konuda önemli açıklamamız olacak. Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz korona virüs salgınında 1'inci dalganın 2'nci pikini yaşıyoruz. Ülke genelinde vaka sayıları artışa geçti. Ancak bu artış homojen bir artış olarak görülmemelidir. Bazı illerimizde vaka sayıları sabit kalıp ya da düşerken, daha önce salgının kontrol atında olduğu bazı illerimiz de ise istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz. Diyarbakır bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemde yüksek vaka artışı gördüğümüz illerden biri haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda bölge hastanelerindeki yoğunluk sizlerin de malumu yalnızca Diyarbakır'da değil, genel olarak Güneydoğu Anadolu illerimizde sıkıntılı günlerden geçtik. Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

"Türkiye, dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biridir"

Diyarbakır'da 3 hafta öncesine kadar ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını altını çizen Bakan Koca, "Bu dönemde yaptığımız hızlı ve etkili müdahaleyle bugün durum önemli ölçüde kontrol altına alınmış oldu. Diyarbakır'da mevcut 200 filyasyon ekibimizi hızla 385'e çıkardık. Her zaman altına çiziyorum, temasları ne kadar erken izole edersek, salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Önemli olan temaslıları ve pozitif olan vakaları erken dönemde izole etmek olmalı. Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biridir. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun bir şekilde sahaya sürdük. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki, 3 hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumdadır. Bir diğer önemli hususu da vurgulamak istiyorum. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, ne yazık ki ağır hastalarımızın ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafede taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. Bu anlamada Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Bugün bölgedeki durumu yerinden görmek, acil müdahale gerektiren konulara, çözüm üretebilmek için buradayız. Az sonra İl Sağlık Müdürümüzün, saha koordinatörümüzün ve başhekimlerimizin katılımıyla il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda alınacak yen tedbirleri de istişare edeceğiz. Daha sonra ise Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak İl Sağlık müdürlerimizin, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizin katılımıyla bölge toplantılarımızı yapmış olacağız. Böylece bu 6 ilimizdeki güncel durumu, ihtiyaçları, sağlık altyapısını detaylarıyla değerlendirmiş olacağız. İstişarelerimiz bittikten sonra özellikle aldığımız kararları ve sorunlarını cevaplamış olacağım" diye konuştu.

Bakan Koca daha sonra bölge toplantısına katıldı. Bakan Koca, akşam saatlerinde bölge toplantısında alınacak kararlarla ilgili açıklamalarda bulunacak.

Bakan Koca: Türkiye olarak 1'inci dalganın 2'nci pikini yaşıyoruz

Koronavirüs, Diyarbakır, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 19:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: 'Türkiye olarak 1'inci dalganın 2'nci pikini yaşıyoruz' - Son Dakika

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