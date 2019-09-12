Bakan Koca: Türkiye sağlıkta dijitalleşmede Avrupa lideri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye, sağlıkta dijitalleşme konusunda kat ettiği mesafe ile gelişmiş batı ülkeleri arasından sıyrılarak Avrupa lideri olmayı başarmıştır" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'nin en büyük sağlık bilişim etkinliği 'HIMSS'19 Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'nın, 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin sağlık bilişimi alanında dünyanın örnek aldığı başarılara imza attığını belirterek, "Türkiye, sağlıkta dijitalleşme konusunda kat ettiği mesafe ile gelişmiş batı ülkeleri arasından sıyrılarak Avrupa lideri olmayı başarmıştır. Bu yıl itibari ile HIMSS EMRAM derecelendirmelerinde Türkiye, 2 adet seviye 7, 164 adet seviye 6 alan hastanesi ile tüm Avrupa ülkelerini geride bırakmıştır" dedi.

'EKONOMİK HEDEFLERİMİZE DAHA ÇABUK ULAŞACAĞIZ'

Türkiye'nin aynı kararlılık ve hızla sağlıkta dijital dönüşüme devam edeceğini kaydeden Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık alanında gösterdiği performans ve dijital hastanecilik konusunda aldığı yolun uluslararası alanda da dikkati çektiğini kaydetti. Bakan Koca, Türkiye'nin başarısı ve tecrübesi ile bölge coğrafyasındaki ülkeler için iyi bir örnek ve lider konumunda olduğunu söyleyerek, şunları söyledi.:

"Ülkemizin küresel alanda gücünü artırmasında HIMSS Avrasya konferansının da büyük ölçüde katkı sağlayacağını umuyorum. Bu kapsamda Avrasya bölgesinden 65 ülke sağlık bakanı ve üst düzey heyetini bakanlığımızın davetlisi olarak HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı kapsamında ekim ayında İstanbul'da ağırlamaya hazırlıyoruz. Sağlıkta dijital dönüşüm başarımızın dünyaya anlatılması ile Türkiye'nin sağlık turizm potansiyeli ve sağlık bilgi ve endüstrisi ihracat kapasitesi de katlanarak artacak bu alanda ekonomik hedeflerimize daha çabuk ulaşacağız. Türkiye, sağlıkta dijital dönüşüm başarısı ve tecrübesi ile kendi vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunarken bölge ülkelere de öncülük edecek."