Bakan Koca: Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışması başladı - Son Dakika

Bakan Koca: Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışması başladı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını duyurdu.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2'nci dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz" dedi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA
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