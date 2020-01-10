Bakan Koca: "Tütünle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Tütünle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz' - Son Dakika

Bakan Koca: "Tütünle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 yılında tütünle mücadele hedefinde önemli adımları hayata geçireceklerini ve denetimleri sıkı şekilde sürdüreceklerini duyurdu.

Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 yılında tütünle mücadele hedefinde önemli adımları hayata geçireceklerini ve denetimleri sıkı şekilde sürdüreceklerini duyurdu.

Bakan Koca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, rutin denetimlerin ülke genelinde kamu görevlilerinden oluşan yaklaşık bin 500 denetim ekibiyle 7 gün 24 saat esasına göre yürütüldüğünü belirterek, " Bunun yanı sıra, "ALO 184 SABİM-Tütün İhbar Hattı" ve "Yeşil Dedektör" mobil uygulaması üzerinden Bakanlığımıza iletilen şikayetlere yönelik de ihbar denetimleri yapılıyor. Geride bıraktığımız 2019 yılında ekiplerimiz 3 milyon 236 bini rutin, 186 bini ihbar denetimi olmak üzere toplam 3 milyon 422 bin denetim gerçekleştirdi. Ekim ayında başladığımız uygulama ile tüm nargile kafeleri haftada en az bir kez denetimden geçiriyoruz. Bu kapsamda Türkiye genelinde 5 bine yakın nargile kafeye toplamda 56 bin 520 denetim gerçekleştirildi ve 7 bine yakın ihlal tespit edilerek cezalandırıldı" dedi.

Rutin ve ihbar denetimlerinin yanı sıra, yeni yılın çapraz denetimlerini de 1 Ocak itibariyle başlattıklarını kaydeden Koca, " 81 ildeki denetim ekipleri kendi arasında eşleştirilerek şehir merkezlerinde ayda en az 1 defa, ilçeler arasında ise haftada en az 1 defa çapraz denetim uygulamaları yürütülüyor. Çapraz denetimler, farklı il ve ilçelerden gelen ve bölgede tanınmayan ekipler tarafından yürütüldüğü için ihlaller çok daha kolay bir şekilde tespit edilebiliyor. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın temiz hava alma hakkını korumak adına, tütün yasaklarının delinmesine müsaade etmeyecek ve cezai müeyyide noktasında tereddüt etmeyeceğiz. Sağlıklı nesiller için, değerli esnafımızın gönüllü desteği ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

(Neşra Durmaz/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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