Bakan Koca: "(Uçak kazası) Bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: '(Uçak kazası) Bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim' - Son Dakika

Bakan Koca: "(Uçak kazası) Bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak kazasıyla ilgili hastanelere erken dönemde sevk edilen yaralı sayısının 157 kişi olduğunu ve 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak kazasıyla ilgili hastanelere erken dönemde sevk edilen yaralı sayısının 157 kişi olduğunu ve 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.


Van'da yaşanan çığ faciasının ardından kente gelerek hastanelerdeki yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilgililerden bilgi aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezindeki hastaları ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan Bakan Koca, bugün yaşanan felaket nedeniyle Bakan Soylu ile birlikte hem olay yerinde hem de hastaları ziyaret etmek üzere geldiklerini belirterek, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Şu an yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 oldu. Bu 75 kişiden hastanelerimizde yatarak tedavisi yapılan 47 hastamızı ziyaret ettik. Bu 47 hastamızın ise yoğum bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız söz konusudur. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın durumu ağır değil. Bir hastamızla ilgili ameliyat planlamaktadır. Onun dışında genel olarak bütün hastalarımızın genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi bir ağır hastamızın olmadığını ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi dün 5, bugün de 33 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.


"Bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim"


Bakan Fahrettin Koca, İstanbul'daki kazayla ilgili bilgi vererek, "İstanbul'da da farklı bir kaza oldu. Bununla ilgili de yakın takipteyiz. Şu ana kadar hastanelerimize erken dönemde sevk edilen yaralı sayımız 157 kişi oldu. Bunun için de ameliyatını planladığımız 1 hastamız oldu. 2 hastamız için de müdahalesi planlamaktadır. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden 2 hastamız söz konusu. Bu üç hastamız için genel durumlarının iyi olduğunu, durumlarının ağır olmadığını söyleyebilirim. 157 hasta içerisinde durumu ağır olan bir hastamız söz konusu değil. Bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.


Bütün sağlık ekibinin baştan itibaren fedakar ve özveri içerisinde çalıştığını dile getiren Koca, "Van'da 700'e yakın UMKE, acil ekibi ve uzman ekip takviyesi yapıldı. Sahaya erken dönemde 119 ambulans sevk edilmiş oldu. Hem hastanelerimizde teknik donanım ve fiziki şartlar hem de genel olarak hekim kadrosu ile hastanelerimiz bu anlamda yetkin bir şekilde erken dönemde müdahaleleri yapma konusunda yeterli oldu. Fedakarca çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız acil şifalar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu. - VAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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