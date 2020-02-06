Bakan Koca: "Uçak kazasında 179 kişi yaralandı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakan Koca: 'Uçak kazasında 179 kişi yaralandı. - Son Dakika

Bakan Koca: "Uçak kazasında 179 kişi yaralandı.

6 saat önce

Bakan Koca: "Uçak kazasında 179 kişi yaralandı.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Uçak kazasında 179 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumu ağır, 3 kişi de hayatını yitirdi - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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