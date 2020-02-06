Bakan Koca: "Uçak kazasında 179 kişi yaralandı.
6 saat önce
Bakan Koca: "Uçak kazasında 179 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Uçak kazasında 179 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumu ağır, 3 kişi de hayatını yitirdi - İSTANBUL
Son Dakika Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 2'si ağır, 4 yaralı Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı Van'daki felakette ekipler çığ altındakilere uzun çubuklarla ulaşmaya çalışıyor