Bakan Koca: "Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır. Vakaların yüzde 53,74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir."

Bakan Koca: "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur."

Koca: "Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır."