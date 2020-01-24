Bakan Koca, "Ülkemize Çin'den giriş yapan yolcuları termal kamera ile taramaya başladık. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, 'Ülkemize Çin'den giriş yapan yolcuları termal kamera ile taramaya başladık. - Son Dakika

Bakan Koca, "Ülkemize Çin'den giriş yapan yolcuları termal kamera ile taramaya başladık.

6 saat önce

Bakan Koca, "Ülkemize Çin'den giriş yapan yolcuları termal kamera ile taramaya başladık.

Bakan Koca,

Bakan Koca, "Ülkemize Çin'den giriş yapan yolcuları termal kamera ile taramaya başladık. Şu ana kadar şüpheli bir vakaya rastlamadık" dedi. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
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