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Bakan Koca, "Ülkemize Çin'den giriş yapan yolcuları termal kamera ile taramaya başladık.
6 saat önce
Bakan Koca, "Ülkemize Çin'den giriş yapan yolcuları termal kamera ile taramaya başladık.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
Bakan Koca, "Ülkemize Çin'den giriş yapan yolcuları termal kamera ile taramaya başladık. Şu ana kadar şüpheli bir vakaya rastlamadık" dedi. - ANKARA
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