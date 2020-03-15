Bakan Koca: "Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin... - Son Dakika

Bakan Koca: "Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin...

6 saat önce

Bakan Koca: "Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı."

Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
21:13 EDİRNE 57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı
21:10 Süper Lig: Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
21:10 Derbi ikinci kez seyircisiz oynandı
21:08 Tren garına elektrik sağlayan kablo yakılınca bölgeye 3 saat elektrik verilemedi
21:08 Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:14:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca: "Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]