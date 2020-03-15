Bakan Koca: Umreden dönen bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

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Bakan Koca: Umreden dönen bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
6 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:00 Kaynak: DHA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez" dedi.
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