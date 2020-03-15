Bakan Koca: Umreden dönen bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Umreden dönen bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Bakan Koca: Umreden dönen bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz.

Bakan Koca: Umreden dönen bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez" dedi.


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 06:33:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca: Umreden dönen bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]