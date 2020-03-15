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Bakan Koca: "(Umreden dönenler) İlk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."
6 saat önce
Bakan Koca: "(Umreden dönenler) İlk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:50 Kaynak: AA
Bakan Koca: "(Umreden dönenler) İlk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."
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