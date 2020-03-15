Bakan Koca: Umreden dönenlerden şüpheli bulunanlar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: Umreden dönenlerden şüpheli bulunanlar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bakan Koca: Umreden dönenlerden şüpheli bulunanlar hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönenlerin öğrenci yurtlarında ayrı odalara yerleştirildiğini, şüpheli bulunanların gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testlerinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca: Umreden dönenlerden şüpheli bulunanlar hastaneye kaldırıldı, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönenlerin öğrenci yurtlarında ayrı odalara yerleştirildiğini, şüpheli bulunanların gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testlerinin yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:43 Kaynak: DHA
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