Bakan Koca: Umreden dönenlerden şüpheli bulunanlar hastaneye kaldırıldı (2) - Son Dakika

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Bakan Koca: Umreden dönenlerden şüpheli bulunanlar hastaneye kaldırıldı (2)
6 saat önce
'14 GÜNÜ DOLDURMAYANLARI TAKİP EDİYORUZ'Bakan Koca, Twitter hesabından, Umre'den dönenlere ilişkin yeni açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:17 Kaynak: DHA
'14 GÜNÜ DOLDURMAYANLARI TAKİP EDİYORUZ'
Bakan Koca, Twitter hesabından, Umre'den dönenlere ilişkin yeni açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz" dedi.
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