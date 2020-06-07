Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı - Son Dakika

Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal mesafe ve maske konusunda uyardığı balıkçıların davranışı değişmedi. Drone ile havadan görüntülenen balıkçıların, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kurallara yine uymadığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarıda bulunmasına rağmen Galata Köprüsü'ndeki balıkçıların davranışı değişmedi. Bugün de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan balıkçıların durumu drone ile havadan görüntülendi.

KURALLARA YİNE UYMADILAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme süreci sonrası sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan balıkçılara dün gece Twitter hesabı üzerinden uyarıda bulunmuştu. Bakan Koca, Galata Köprüsü'ndeki balıkçıların sosyal mesafe ve maske kullanımını gerçekleştirmedikleri için virüs kapabileceklerinden bahsetti ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ancak bugün akşam saatlerinde, Galata Köprüsü'ndeki balıkçıların sosyal mesafe ve maske konusundaki kurallara yine uymadığı görüldü. Yoğun olan Galata Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

"BİR KİŞİNİN OLACAĞI ARALIKLARDA İKİ ÜÇ KİŞİ GÖRÜYORUZ"

Kurallara uymadığını söyleyen Fuat Yıldırım, "3 aydır gelemiyorduk. Normalleşince bizde geldik balık tutmaya çalışıyoruz. Dikkat ediyoruz köprünün başı daha kalabalık insanlar dikkat etmiyor. Maskeden ziyade mesafeye uyulmuyor. Bu aralıkların her birinde bir kişi olmalı ama maalesef iki üç kişi görüyoruz" dedi.

"MASKESİZ GEZEN İNSANLAR ÇOK AMA BİZ KURALLARA UYMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Tedbirlerini aldığını belirten Volkan Türkmen, "En azından evde kalmıyoruz artık. Maskesiz gezen insanlar çok ama biz kurallara uymaya çalışıyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Fahrettin Koca, Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 10:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı - Son Dakika

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