Bakan Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle görüştü - Son Dakika

Bakan Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle görüştü
23.03.2021 09:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticileriyle görüştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticileriyle görüştü.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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