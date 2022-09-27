Bakan Koca: Vaka sayılarında artış olabilir - Son Dakika
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Bakan Koca: Vaka sayılarında artış olabilir

27.09.2022 11:46
Bakan Koca: Vaka sayılarında artış olabilir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin, "Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin, "Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artış olabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Etlik Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı iddiası ve mevcut hastanelerin durumuyla ilgili soruya yanıt veren Bakan Koca, "Çarşamba günü şehir hastanemiz açılıyor. Ankara'mız 2'nci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji Hastanesi kapanmayacak. Bazıları, ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri olabilir, yenilenme çalışmaları olabilir ama hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak" diye konuştu.

'AVRUPA'DA VAKALAR ARTMAYA BAŞLADI'Bakan Koca, koronavirüs pandemisinin durumuna ilişkin, "Salgın ortadan kalkmış değil ancak etkisini yitirdiği bir gerçek. 2 yıl önceye göre bugün hastalıkla mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğimiz gibi hastalık da eski gücünü kaybetti. Gerek aşı olma oranları gerek tedavide elde edilen başarı, hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu ancak bir gerçek var. Hastalık halen var. Salgın dalgalı bir seyir izlediğinden belirli dönemlerde de vaka sayıları artış gösteriyor. Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artış olabilir. Dediğim gibi artık Covid-19 ile yaşamayı öğrendik. Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. Covid-19 artık bir korku unsuru olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli" dedi.'BÜYÜKLERİMİZE AŞILARINI TAMAMLATALIM'Aşılama oranlarına ilişkin bilgi veren Koca, "Birincil aşılamada çok yüksek oranlara ulaştık. Vatandaşımız bu konuda büyük hassasiyet gösterdi ve salgının yıkıcı etkisini böylece bertaraf ettik. Hatırlatma dozu aşılarında da bir sorun yok. İleri yaştaki vatandaşlarımız, her zaman uyarılarımızı dikkate alarak aşılarını oldu. Riskli gruplardaki kişiler de hatırlatma dozlarını oluyor. Buradan bir kere daha çağrıda bulunayım. Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız, hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler. Kasım- aralık öncesi hazırlığımızı yapalım, büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme Turkovac aşısı yaptırdım. Aşı etkilerini de yan etkilerini de merkezi olarak takip ediyoruz. Aşı yan etkilerine yönelik tedbir gerektirecek özel bir durum tespit edilmedi" diye konuştu.  Grip aşılarının sağlık merkezlerine dağıtımına başlandığını aktaran Koca, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut" dedi. 'KAMUYA DÖNMEK İSTEYEN HEKİM BAŞVURUSU 7 BİNİ GEÇTİ'

Bakan Koca, kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlere ilişkin ise "Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı, 7 bini geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi, 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.


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Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Vaka sayılarında artış olabilir - Son Dakika

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