Bakan Koca: "Vaka sayılarında yaş ortalaması daha önce 41 iken şu an 32'ye kadar düşmüş oldu. - Son Dakika
Bakan Koca: "Vaka sayılarında yaş ortalaması daha önce 41 iken şu an 32'ye kadar düşmüş oldu.
Bakan Koca: "Vaka sayılarında yaş ortalaması daha önce 41 iken şu an 32'ye kadar düşmüş oldu.
Bakan Koca: "Vaka sayılarında yaş ortalaması daha önce 41 iken şu an 32'ye kadar düşmüş oldu. Ama yoğun bakıma giren, entübe olan, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yaşlarının arttığını görüyoruz." - ANKARA
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25.06.2020 02:32:40. #1.13#
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