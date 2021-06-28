Bakan Koca: Vaka sayılarındaki düşüş hızı normalleşmeye engel değil - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'İllere göre haftalık vaka sayısı' haritası güncellendi. Haritaya göre vaka sayılarının düşüş hızı azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil" dedi.

İllerin 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita güncellendi. Haritada son 1 haftada vaka sayılarındaki düşüş hızının azaldığı görüldü. Büyük kentlerden İstanbul'da 100 bin nüfusta vaka sayısı 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu. Vaka sayısı en yüksek kentler Ağrı 136,52, Eskişehir 112,85, Kütahya 102,48, Bitlis 96,58, Rize 95,54 oldu.