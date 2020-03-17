Bakan Koca: Vaka sayımız 47 oldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Vaka sayımız 47 oldu (2) - Son Dakika

Bakan Koca: Vaka sayımız 47 oldu (2)

6 saat önce

'TESPİT EDİLEN HER VAKA TOPLUM İÇİN RİSK OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR'Bakan Koca, Twitter hesabından yapılan açıklamada, tespit edilen her vakanın toplum için risk olmaktan çıktığını belirterek, "Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir.

Bakan Koca: Vaka sayımız 47 oldu (2), System.String[]

'TESPİT EDİLEN HER VAKA TOPLUM İÇİN RİSK OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR'

Bakan Koca, Twitter hesabından yapılan açıklamada, tespit edilen her vakanın toplum için risk olmaktan çıktığını belirterek, "Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım" dedi.


Twitter, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:39 Kaynak: DHA
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