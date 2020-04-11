Bakan Koca: "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. - Son Dakika

Bakan Koca: "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor.

6 saat önce

Bakan Koca: "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:00 Kaynak: AA

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