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Bakan Koca: "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor.
6 saat önce
Bakan Koca: "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor.
Bakan Koca: "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor."
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:00 Kaynak: AA
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