Bakan Koca: "Vaka sayımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da... - Son Dakika

Bakan Koca: "Vaka sayımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da...
Bakan Koca: "Vaka sayımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46."
Bakan Koca: "Vaka sayımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46."
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 08:23 Kaynak: AA
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