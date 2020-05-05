Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili güncel verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1832 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 129 bin 491 oldu. Salgında 59 kişi hayatını kaybetti,can kaybı ise3 bin 520'ye yükseldi.

KOCA: VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vakaları duyurduğu açıklamasında bir uyarı yaparak şöyle bir mesaj yayınladı: "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız."

DÜNE GÖRE VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR

Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mayıs koronavirüs verilerine göre; bin 832 yeni vaka tespit edildi. Yeni vaka sayısı 4 mayıs verilerinde ise 1614 olmuştu. Bu iki rakam göz önüne alındığında düne göre vaka sayısı 218 kişi artmış oldu.

TOPLAM İYİLEŞENLERİN SAYISI 73 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 283 test yapıldı. Bu kapsamda 1832 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 59 hasta vefat etti, 5 bin 119 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 204 bin 421, toplam vaka sayısı 129 bin 491 ve toplam vefat sayısı 3 bin 520 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1338, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 707, toplam iyileşen hasta sayısı 73 bin 285 olarak kayıtlara geçti.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi