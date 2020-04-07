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Bakan Koca: "Vakalarımız temaslı olanları şüpheli olan vakalarımızı takip etmek ve bu vakaların...
6 saat önce
Bakan Koca: "Vakalarımız temaslı olanları şüpheli olan vakalarımızı takip etmek ve bu vakaların izole olmalarını evde takibini dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir çalışma yapıldı.
Bakan Koca: "Vakalarımız temaslı olanları şüpheli olan vakalarımızı takip etmek ve bu vakaların izole olmalarını evde takibini dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir çalışma yapıldı. Operatör ve BTK işbirliğiyle olan bir tablo. Bir iki gün içinde devreye girmiş olacak." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:00 Kaynak: İHA
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