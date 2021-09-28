Bakan Koca: "Vakaların 4'te biri 0-17 yaş grubunda" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ortalama aktif vakamız 400 bin diyelim. 4'te biri 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25'i. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı. Ama bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı, yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Tedirgin olunacak bir durum yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

0-17 YAŞ ARASINDAKİ VAKA SAYISI 1 KAT DAHA ARTTI

Okulların 3 hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arasındaki vaka sayısının 1 kat daha arttığını açıklayan Koca, "Yani ortalama aktif vakamız 400 bin civarında, 400 bin diyelim. 4'te biri 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25'i. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı. Ama bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı, yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Tedirgin olunacak bir durum yok. Bu vaka artışı hastane yükünün artışına sebep olmuyor veya yoğun bakım ve entübe sayılarını değiştirmedi. Yakın takip ediyoruz. Bu 3 haftalık sonuç. Önümüzdeki dönemde bir değişiklik olursa zaten söylemiş olacağız. Bu anlamda tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını, okulları bu yıl her halükarda açık tutacağımızı söylemiştim. En son kapanan değil, asla kapanmayan. En fazla biz Bilim Kurulu olarak Sağlık Bakanlığı olarak ikili, hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenerek açık kalmasını, sadece Milli Eğitim değil üniversiteler için de bunu düşünüyoruz" dedi.

"AVM'LERİN KAPANMASI YA DA YENİ DÖNEMDE KAPANMALARI GÜNDEME ALMAK İSTEMİYORUZ"

Bakan Koca, AVM'lerin de okulların da kapanmayacağını belirterek, "Artık aşı var. Elimizde bir güç var. O da aşı. Elimizde yeterince aşımız var. Yerli aşımız da önümüzdeki aylarda devreye girmiş olur. Dolayısıyla bizim aşı gibi bir gücümüz olduğunda toplumsal bağışıklığın elde edilmesi temel hedefimiz. Bunun için AVM'lerin kapanması ya da yeni dönemde kapanmaları gündeme almak istemiyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirlerin devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda hedeflediğimiz bir dönem olarak görüyoruz. Yeni dönemde kısıtlamaları gündemimize almak istemiyoruz. Okullar ve yükseköğrenim de dahil olmak üzere asla kapanmayacak olan kurumlar olacak" açıklamasında bulundu.

"HERKESE TERCİH HAKKI SUNACAĞIZ"

Yerli aşının onayının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) mı çıkacağı sorusuna Bakan Koca, "Acil kullanım onayını verecek olan zaten TİTCK. O gün geldiğinde yine onu paylaşırız. 14 günlük süreç, aşılar geldikten sonra yapılan tetkikler sonucu acil kullanım onayıydı. Burada üretilen bir aşının acil kullanım onayından bahsediyoruz" diye konuştu.

TÜRKOVAC'ın devreye alınmasıyla önceliğin yerli aşıya verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine Koca, "Herkese tercih hakkı sunacağız. Vatandaşımıza birçok ülkede olmayan hem MRNA aşısı hem de geleneksel yöntemle yapılan inaktif aşı seçeneğini sunacağız. Yurt dışından gelen bu aşının yanında yerli aşımızın devreye girmesiyle bir alternatif daha sunmuş olacağız. Seçenekleri arttıracağız. Kim hangi aşıyı tercih ederse onu kullanacak" dedi.

"ÇOCUKLARINI YÜZDE 98 ORANDA 13 FARKLI AŞIYLA AŞILAYAN BİR TOPLUMUZ BİZ"

"Aşı karşıtlığı" kelimesini kullanmak istemediğini ifade eden Koca, "Bu toplumun aşıyla ilgili sorunu olmadığına inanıyorum. Aşının olmaması değil, en fazla hangi aşı tercih edilmeli bu konuşulabilir. Aşının olmama durumunu toplum bugüne kadar gündemine almadı. Çocuklarını yüzde 98 oranda 13 farklı aşıyla aşılayan bir toplumuz biz. En fazla aşısını erteleyenler vardır. Gerekirse ayaklarına giderek aşıyı yapacağız" ifadelerini kullandı.

TURKOVAC ile Sinovac'ın karşılaştırılmasından çıkan sonucun değerlendirme aşamasında olduğunu bildiren Koca, "O çalışma bitti. Sonuçları değerlendiriyoruz. İkisinin kıyaslaması şeklinde Rapel doz şeklinde çalışma bitti o çalışma sonuçları değerlendiriliyor. Erkenden benim bilim insanları adına konuşmam doğru değil" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİN VAKALARIMIZ AKTİF VAKALAR İÇİNDE ORANI YÜZDE 3'LERDE"

Öğretmenlerin her geçen gün aşılanma oranlarının yükseldiğini açıklayan Koca, "Yüzde 92 en az 1 doz, yüzde 82 iki doz aşısı tamamlanmış duruma gelindi. Orada aşılanma oranı da giderek arttı. Öğretmenlerin vakalarımız aktif vakalar içinde oranı yüzde 3'lerde. 400 bin olduğunu düşünün 12 bin gibi" dedi.

"AŞININ HİÇBİR KOMPLİKASYONU YOK DEMİYORUM AMA AŞI İLGİLİ DOĞRUDAN VEFAT EDEN BİR HASTAMIZ OLMADI"

Gebelere aşının zarar verdiği yönündeki haberlerin doğruları yansıtmadığını belirten Koca, "Her kulağınıza gelene inanmayın. Bununla ilgili bize ulaşan bir bilgi yok. Aşı ile direkt vefat eden bir hastamızı bilmiyoruz. Aşının hiçbir komplikasyonu yok demiyorum ama aşı ilgili doğrudan vefat eden bir hastamız olmadı" ifadelerini kullandı.

(Hülya Keklik/İHA)