Son dakika haberi: Bakan Koca'dan 'aşı' ve 'tedbir' uyarısı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının önemine vurgu yaparak, "Aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor" dedi.FOTOĞRFALI