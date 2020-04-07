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Bakan Koca: "Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını...
6 saat önce
Bakan Koca: "Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi.
Bakan Koca: "Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:56 Kaynak: AA
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