Bakan Koca: "(Van'daki çığ felaketi) 700'e yakın UMKE, acil ekibi ve uzman ekip takviyesi yapıldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: '(Van'daki çığ felaketi) 700'e yakın UMKE, acil ekibi ve uzman ekip takviyesi yapıldı' - Son Dakika

Bakan Koca: "(Van'daki çığ felaketi) 700'e yakın UMKE, acil ekibi ve uzman ekip takviyesi yapıldı"

6 saat önce

Bakan Koca: "(Van'daki çığ felaketi) 700'e yakın UMKE, acil ekibi ve uzman ekip takviyesi yapıldı"

Bakan Koca:

Bakan Koca: "( Van'daki çığ felaketi) 700'e yakın UMKE, acil ekibi ve uzman ekip takviyesi yapıldı"

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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