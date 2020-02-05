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Bakan Koca: "(Van'daki çığ felaketi) 700'e yakın UMKE, acil ekibi ve uzman ekip takviyesi yapıldı"
6 saat önce
Bakan Koca: "(Van'daki çığ felaketi) 700'e yakın UMKE, acil ekibi ve uzman ekip takviyesi yapıldı"
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:18 Kaynak: AA
Bakan Koca: "( Van'daki çığ felaketi) 700'e yakın UMKE, acil ekibi ve uzman ekip takviyesi yapıldı"
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