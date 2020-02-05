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Bakan Koca: "(Van'daki çığ felaketi) Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı...
6 saat önce
Bakan Koca: "(Van'daki çığ felaketi) Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu"
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:10 Kaynak: AA
Bakan Koca: "( Van'daki çığ felaketi) Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu"
Son Dakika Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek