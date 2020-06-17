Bakan Koca: "Vatandaşımızın kendi isteğiyle kurallara uymasının gerekliliğini söylüyoruz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (7)
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 09:12 Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Bakan Koca: 'Vatandaşımızın kendi isteğiyle kurallara uymasının gerekliliğini söylüyoruz' - Son Dakika
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