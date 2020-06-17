Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (7)

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