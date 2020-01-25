Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Vatandaşlar 184 SABİM'i arayarak yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü... - Son Dakika
Bakan Koca: "Vatandaşlar 184 SABİM'i arayarak yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü...
46 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattını arayarak gerekli bilgiyi alabileceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:08 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattını arayarak gerekli bilgiyi alabileceğini belirtti.
Koca, Twitter hesabından Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 SABİM hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler Elazığ depreminde enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı Elazığ'daki korkutan deprem kamerada! Sarsıntı sırasında Kelime-i Şehadet getirdi