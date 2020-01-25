Bakan Koca, "Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 SABİM hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattını arayarak gerekli bilgiyi alabileceğini belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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