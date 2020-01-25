Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler' - Son Dakika
Bakan Koca: "Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, vatandaşların yakınlarına ulaşmak için 184 hattını arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:24 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, vatandaşların yakınlarına ulaşmak için 184 hattını arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili vatandaşların yakınları hakkında bilgi almalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için Sağlık Bakanlığı 184 SABİM Hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
Son Dakika Son dakika: Elazığ'da 6 aylık hamile bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı 20 kişinin hayatını kaybettiği depremin yarattığı acı tablo, gün ağarınca gözler önüne serildi Son dakika: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesinde olmak üzere iki kişi daha kurtarıldı Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış