Bakan Koca: "Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler' - Son Dakika

Bakan Koca: "Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, vatandaşların yakınlarına ulaşmak için 184 hattını arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.

Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, vatandaşların yakınlarına ulaşmak için 184 hattını arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili vatandaşların yakınları hakkında bilgi almalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için Sağlık Bakanlığı 184 SABİM Hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:24 Kaynak: İHA
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