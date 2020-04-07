Bakan Koca vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı Açıklaması - Son Dakika

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Bakan Koca vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı Açıklaması
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berat Kandilinizi kutluyor, bu mübarek gecenin aramızdaki dayanışmanın artmasına, umutların tazelenmesine, yarınlara inancımızın güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:40 Kaynak: AA
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