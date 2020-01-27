Bakan Koca ve Soylu Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile sohbet etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca ve Soylu Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile sohbet etti (2) - Son Dakika

Bakan Koca ve Soylu Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile sohbet etti (2)

6 saat önce

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması

ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve Bakan Koca, Elazığ depreminin hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşarak Dürdane ve Zülküf Aydın'ı enkazdan çıkartan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile bir süre sohbet etti. (2)

Bakan Koca ve Soylu Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile sohbet etti (2)

fahrettin koca, Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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