Bakan Koca ve Soylu Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile sohbet etti (2) - Son Dakika

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması

ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve Bakan Koca, Elazığ depreminin hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşarak Dürdane ve Zülküf Aydın'ı enkazdan çıkartan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile bir süre sohbet etti. (2)