Bakan Koca ve Soylu Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile sohbet etti (2) - Son Dakika

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Bakan Koca ve Soylu Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile sohbet etti (2)
6 saat önce
İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:44 Kaynak: AA
İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması
ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve Bakan Koca, Elazığ depreminin hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşarak Dürdane ve Zülküf Aydın'ı enkazdan çıkartan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile bir süre sohbet etti. (2)
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