Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek, vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 100 bin nüfusa karşılık gelen, haftalık koronavirüs vaka sayısı oranlarına dair paylaşımda bulunarak, vaka sayılarının en fazla azalış gösterdiği 5 ili açıkladı. Bugün ise yeni yaptığı paylaşımda, dünkü verilerin hatalı olduğunu belirtti.

"DOĞRU HALİ YENİDEN DÜZENLENDİ"

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden, "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum" ifadelerine yer verdi. Yeni verilere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan 10 il Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Sinop ve Kırklareli.