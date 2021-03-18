Bakan Koca: "Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür." - Son Dakika

Bakan Koca: "Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür."

18.03.2021 00:25
Bakan Koca:

Bakan Koca: "Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın.

Bakan Koca: "Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür.' - Son Dakika


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