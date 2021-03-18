Bakan Koca: "Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür."
18.03.2021 00:25
Bakan Koca: "Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın.
Bakan Koca: "Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür.' - Son Dakika
Son Dakika Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli yaşamını yitirdi Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu "HDP kapatılsın" diyor Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı