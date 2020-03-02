Bakan Koca: Virüsün ülkemizde görülmesi felaket anlamı taşımıyor - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirterek, "Bu, bugün ya da yarın rastlanmayacağı anlamına gelmez. Bu virüsün ülkemizde görülmesi demek tüm halkımızı tehdit edecek bir felaket anlamını taşımıyor. Böyle bir durumda sağlık sistemimiz durumu kontrol altında tutacak güçte" dedi. Bakan Koca, ayrıca son 14 günü yurt dışında İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından basın toplantısı düzenledi. Koca, Güney Kore, İtalya, Irak'ta vaka sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Koca, Çin ve İran'dan sonra İtalya, Güney Kore ve Irak'la da cumartesi gününden itibaren uçuşları durdurduklarını hatırlattı. Koronavirüsün giderek dünyada yayılım gösterdiğini ve şu anda 68 ülkede görüldüğünü ifade eden Bakan Koca, "En son Azerbaycan, Ermenistan ve Çekya'da da görüldüğünü biliyoruz. Şu an toplam vaka sayısı 89 bin 211'e ulaştı. Dünya genelinde ölüm sayısı ise 3 bin 40 oldu. Bu süreçte iyileşenlerin sayısında da önemli bir artış oldu. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı da 45 bine ulaştı. Çevremizdeki bir çok ülkede de bu virüsün görüldüğünü biliyoruz. Özellikle yakın komşumuz İran'da bu sayıların da giderek artığını biliyoruz. O nedenle sınırda tedbirlerimizi daha yoğun uyguluyoruz. Sınırda gelmek isteyen vatandaşlarımızın muayenelerini yapıyoruz. Herhangi bir bulgusu yoksa süreci 14 güne tamamladıktan sonra bitirmek istiyoruz. O nedenle yer yer bu geçişlerin zayıf olduğunu biliyoruz; ama bizim ülke içindeki vatandaşlarımızı da korumak anlamında bu süreci hassasiyetle götürmemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

'14 GÜNÜ EVDE TAMAMLAMALARINI İSTİYORUZ'

Bakan Koca, kapıda bir salgının olduğunu bildiklerini kaydederek, "Ve belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir. Çünkü dün itibarıyla veya son 14 gün itibarıyla bölgede olup ülkeye giriş yapmış olan vatandaşımız da var. O nedenle son 14 günde özellikle bu 5 ülke olmak kaydıyla yurt dışına seyahat etmiş kişilerin mümkün mertebe kalabalık ortamlara girmemelerini önemsiyoruz. Seyahat etmiş kişilerin herhangi bir risk varsa bulaştırıcılarının yüksek olduğunu o nedenle yüksek mertebede evde 14 günü tamamlamalarını, dışarıyla temas halinde olanların da bu anlamda buna uymalarını ve insanlarla yakın temas halinde olmamalarını özellikle istiyoruz. Biz bir bölgeyi karantinaya alamayız. Ama enfeksiyon ve salgının olduğu bizim açımızdan karantina ülkesi olarak görülen ülkelerden gelmiş olanların 14 günlük zaman diliminde kalabalık ortamlara girmemelerini, evlerinde 14 günü geçirmelerini ve bu süreçte herhangi bir bulgusu olduğunda; ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi maskesini takarak sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini önemsiyoruz" diye konuştu.

'BUGÜN YA DA YARIN RASTLANMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ'

Koca, Türkiye'de şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlanmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu, bugün ya da yarın rastlanmayacağı anlamına gelmez. Bugün için belki içimizde bu enfeksiyonu taşıyan son dönem İran ve benzeri ülkelerde bulunmuş olan kişiler olabilir. O nedenle önümüzdeki birkaç gün, 3 gün, 5 gün içerisinde karşımıza çıkabilir. Onun için özellikle dışarıda olup Türkiye'ye gelmiş olan kişilerin evde bulunmalarını ve o kişilerle de yakın temas içerisinde olunmamasını istiyoruz. Bunun için son 14 günü özellikle bu 5 ülkede geçirmiş olan öğrenci veya çalışanların aile hekimlerine müracaat etmelerini veya sağlık kuruluşlarına müracaatları halinde 14 güne tamamlamak üzere izinli saymayı bugün kararlaştırdık. Dolayısıyla da bugün bu yazı da sağlık kuruluşlarımıza ve aile hekimlerimize gitmiş olacak. Yani son 14 günü yurt dışında İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz."

'BULAŞICILIĞININ YÜKSEK OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Koca, bu hastalıkla ya da salgınla mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, "Bu anlamda sorun yok. Bir mevsimsel grip gibi düşünelim. Ama bu virüsün bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu da biliyoruz. Gençlerin daha çok bulaştırdığını, riskin de daha çok yaşlı grubunda olduğunu biliyoruz. O nedenle bu ülkelerle yurt dışı teması olmuş kişilerin kalabalık ortamlara girmeden evlerde kendilerine izolasyon uygulamalarını, en ufak bir sağlık sorunu olduğunda da sağlık kuruluşlarımıza müracaat etmelerini özellikle hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

'VİRÜSÜN GÖRÜLMESİ FELAKET ANLAMINI TAŞIMIYOR'

Bakan Koca, Türkiye'de bugüne kadar toplamda 940 şüpheli vakanın olduğunu ifade ederek, "Bu 940 kişinin izole edilerek numuneleri çalışıldı. Tekrarla birlikte de toplamda 1162 çalışılan numune oldu ve bunların içerisinde pozitif olan vakamız olmadı. Bu virüsün ülkemizde görülmesi demek tüm halkımızı tehdit edecek bir felaket anlamını taşımıyor. Böyle bir durumda sağlık sistemimiz durumu kontrol altında tutacak güçte ve bununla ilgili olarak gerekli hazırlıkları da yaptığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Hastalığın bundan sonra ülkemize gelmemesi bugüne kadar sağladığımız bu durumun sürdürülebilir olması yalnızca sağlık çalışanlarımızın değil vatandaşlarımızın da gayretiyle mümkün. Bu anlamda vatandaşlarımızın basit tedbirler alarak duyarlı davranarak sorumluluklarını yerine getirmesini özellikle rica ediyorum" dedi.

'5 ÜLKEDEN GELEN YOLCULAR ÜLKEYE ALINMIYOR'

Şu anda Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya'dan Türkiye'ye yolcu alınmadığını kaydeden Koca, "Son 14 gün içerisinde bu 5 ülkeden gelen vatandaşların başka ülkeler üzerinden gelişleri olduğunda da almıyoruz. Yani 5 ülke dışından gelenlerin son 14 gün içinde bu ülkelerle teması varsa o kişileri de almıyoruz. Bu konuda özellikle İçişleri Bakanlığı çok ciddi bir tedbir almış durumda. Vatandaşlarımızın bulundukları ortamları sık sık havalandırmalarını, evden çıkmamalarını çıkacaklarsa mutlaka maske takmalarını öneriyoruz. Bu süre zarfında mümkün olan en az kişiyle temas etmelerini kendilerinde herhangi bir şikayet olmasa da virüs taşıyor olması ihtimalini de göz önünde tutarak özellikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişilerin sağlığını korumak adına bu kişilerle temaslarını ciddi anlamda sınırlı tutmalarını mümkünse hiç temasa geçmemelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

'İRAN'DAN GELENLERİN BİR KISMI BUGÜN TABURCU'

Koca, geçen hafta İran'den gelen ve Ankara'da karantinaya alınan vatandaşların durumuyla ilgili de şu bilgiyi aktardı:

İran'dan gelen ve 7'nci günü dolan vatandaşlarımızın 2'nci tetkikleri de yapıldı. Kum ve Meşhed öyküsü olanlar hariç çünkü onları 14 güne tamamlamak istiyoruz; diğer Kum ve Meşhed öyküsü olmayan vatandaşlarımızı bu sonuçlar sonrası bugün evlerine; 14 günlük izolasyonu evlerinde tamamlayacak şekilde bugün taburcu etmiş olacağız. Kum ve Meşhed hikayesi olan 64 kişi var. Muhtemelen 76 kişi de ayrılmış olacak. Ama evlerinde 14 güne tamamlayarak takip etmek şartıyla."

Bakan Koca, "Türkiye genelinde şu an izolasyonu yapılan ve sınırlarımız içerisinde bulunan toplamda 112 kişi bulunmakta. Şu an pozitif çıkan herhangi bir vatandaşımız yok" dedi.

Bakan Koca, maskeye yurt dışından taleplerin yoğun olduğunu da vurgulayarak, "İçeride bu talebin o kadar yoğun olmadığını ve vatandaşımızın bir panik havası içerisinde asla olmamasını sadece bu konuda bizim uyarılarımızı dikkatle takip edip, gereğini yapmalarını, herkesin de bir maske kullanmak gibi bir durum içerisinde olmamasını söylüyoruz" dedi.